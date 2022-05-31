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Глава государства провел ряд встреч в Алматы
31 Мая 2022 20:35

Глава государства провел ряд встреч в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Касым-Жомарт Токаев провел отдельные встречи с основателями компании Kaspi kz Вячеславом Кимом и Михаилом Ломтадзе, а также с известным предпринимателем и меценатом Рашидом Сарсеновым. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.

На встрече с руководителями Kaspi kz Глава государства заслушал информацию о текущей деятельности и перспективных планах развития международно признанной финтех-компании.

В ходе беседы с Рашидом Сарсеновым были обсуждены вопросы поддержки отечественного предпринимательства и реализации ряда социально значимых проектов.


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