31 Мая 2022 20:35

Глава государства провел ряд встреч в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Касым-Жомарт Токаев провел отдельные встречи с основателями компании Kaspi kz Вячеславом Кимом и Михаилом Ломтадзе, а также с известным предпринимателем и меценатом Рашидом Сарсеновым. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.

На встрече с руководителями Kaspi kz Глава государства заслушал информацию о текущей деятельности и перспективных планах развития международно признанной финтех-компании.

В ходе беседы с Рашидом Сарсеновым были обсуждены вопросы поддержки отечественного предпринимательства и реализации ряда социально значимых проектов.