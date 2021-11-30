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Глава государства провел переговоры с Президентом Швейцарии

30 Ноября 2021 01:55
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Глава государства провел переговоры с Президентом Швейцарии

ЖЕНЕВА. КАЗИНФОРМ - Глава государства провел переговоры с Президентом Швейцарии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

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Переговорам на высшем уровне предшествовала официальная церемония встречи на площади Кафедрального собора Святого Петра в Женеве.

После взаимных приветствий Касым-Жомарт Токаев и Ги Пармелан представили друг другу членов официальных делегаций. Затем прозвучали государственные гимны двух стран. Президенты поклоном поприветствовали флаг Швейцарии и обошли строй почетного караула. По завершении церемонии главы государств провели встречу в узком и расширенном форматах.


В ходе встречи, которая прошла в теплой и доверительной обстановке, главы государств обсудили состояние и перспективы казахстанско-швейцарского многопланового сотрудничества в политической, торгово-экономической, инвестиционной, финансовой сферах.


Кроме того, лидеры двух стран рассмотрели взаимодействие в рамках Бреттон-Вудских институтов, международных организаций, затронули вопросы региональной повестки дня, включая ситуацию в Афганистане и оказание гуманитарной помощи этой стране. Также состоялся обмен мнениями по вопросам противодействия пандемии, изменения климата, водной дипломатии в Центральной Азии.

Касым-Жомарт Токаев и Ги Пармелан с удовлетворением констатировали активную динамику политических и экономических контактов, подтвердив стремление к дальнейшему укреплению взаимовыгодного сотрудничества по всему спектру двусторонних связей.

Глава государства отметил, что придает особое значение развитию всеобъемлющих отношений с Швейцарией и рассматривает эту страну в качестве важного политического и экономического партнера в Европе.

Касым-Жомарт Токаев также проинформировал о реализуемых в Казахстане масштабных политических и экономических реформах.

Лидеры двух стран отметили наличие большого потенциала для совместной работы в области сельского хозяйства, транспорта и логистики, машиностроения, фармацевтической промышленности и «зеленых» проектов.

По завершении переговоров в присутствии глав государств был подписан ряд межправительственных и коммерческих соглашений:

1. Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Федеральным Советом Швейцарской Конфедерации по взаимному признанию пробирного клейма на изделиях из драгоценных металлов;

2. Протокол к Соглашению между Правительством Республики Казахстан и Федеральным Советом Швейцарии о торгово-экономическом сотрудничестве, подписанному в Алматы 12 мая 1994 года (Правила по внутреннему регулированию торговли услугами);

3. Соглашение о стратегическом сотрудничестве между АО «НК «КТЖ» и Stadler CIS AG.


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#Внешняя политика Казахстана   #Президент Казахстана   #Швейцария  
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