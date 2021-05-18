Глава государства провел переговоры с Президентом Швейцарии Ги Пармеланом

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства провел переговоры с Президентом Швейцарии Ги Пармеланом, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в режиме видеоконференцсвязи провел переговоры со своим швейцарским коллегой Ги Пармеланом. Лидеры двух стран обсудили текущее состояние и перспективы сотрудничества в политической и торгово-экономической сферах.

Выразив удовлетворение динамичным развитием казахско-швейцарских отношений, собеседники уделили особое внимание укреплению деловых связей и реализации совместных инвестиционных проектов в сферах транспорта и логистики, машиностроения, сельского хозяйства, туризма, высоких технологий и «зеленой» экономики.

Касым-Жомарт Токаев заявил, что Швейцария является одним из ключевых политических, торговых и экономических партнеров Казахстана в Европе. Сегодня в нашей стране успешно работают свыше 40 предприятий и компаний с участием швейцарского капитала.

– Полагаю, что у нас есть все необходимые возможности для того, чтобы обеспечить продолжение взаимовыгодного и успешного сотрудничества. Наша задача заключается в том, чтобы предоставить дополнительные стимулы во всех областях нашего взаимодействия, – подчеркнул Глава государства.

В свою очередь Ги Пармелан высоко оценил уровень казахско-швейцарских взаимоотношений.

– Я должен отметить хорошее сотрудничество в интересующих нас областях. Надеюсь, что в будущем мы сможем укрепить и расширить данное сотрудничество еще больше, – сказал Президент Швейцарии.

Касым-Жомарт Токаев отметил важную роль двусторонней Межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству и Делового совета в реализации достигнутых договоренностей. Президент информировал собеседника о социально-экономических преобразованиях и мерах по улучшению инвестиционного климата. Он также предложил расширить спектр партнерства в различных секторах экономики и структуру товарооборота с учетом потенциала сторон.

В данном контексте Глава государства поддержал намерение швейцарских компаний принять участие в проектах по развитию железнодорожной инфраструктуры в Казахстане.

В ходе переговоров также была рассмотрена ситуация вокруг распространения коронавирусной инфекции. Рассказав о мерах, направленных на преодоление последствий пандемии, и проводимой бесплатной всеобщей вакцинации населения, Президент Казахстана поблагодарил швейцарские компании за оказанную нашей стране гуманитарную помощь и содействие в борьбе с COVID-19.

В завершение беседы Касым-Жомарт Токаев и Ги Пармелан обменялись мнениями по ряду актуальных тем международной повестки дня, включая взаимодействие Казахстана и Швейцарии в рамках многосторонних структур. Была подтверждена готовность к продолжению конструктивного диалога по вопросам продвижения глобального мира и безопасности, обеспечения устойчивого развития, борьбы с изменением климата, содействия справедливому и эффективному трансграничному водопользованию в Центральной Азии.