Глава государства провел оперативное совещание Генштаба Вооруженных сил РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - По прибытии на место учений «Батыл тойтарыс – 2023» Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Касым-Жомарт Токаев осмотрел передовой пункт управления Генерального штаба и провел оперативное совещание, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.

Начальник Генерального штаба генерал-лейтенант Марат Хусаинов доложил об общей обстановке. Затем в режиме видеоконференцсвязи с докладом о выработанных мерах по повышению оборонного потенциала страны выступил первый заместитель Премьер-Министра Роман Скляр.

Главнокомандующие видами Вооруженных сил и командующий войсками РГК «Юг», а также аким области Абай и и.о акима Северо-Казахстанской области отчитались о ходе выполнения поставленных задач на вверенных им участках.

В ходе совещания Президент подчеркнул необходимость обеспечения армии высокотехнологичным вооружением и военной техникой. Глава государства обратил особое внимание на важность укрепления отечественного оборонно-промышленного комплекса.



