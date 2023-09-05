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    15:54, 05 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Глава государства провел оперативное совещание Генштаба Вооруженных сил РК

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    Фото: t.me/aqorda_resmi
    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - По прибытии на место учений «Батыл тойтарыс – 2023» Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Касым-Жомарт Токаев осмотрел передовой пункт управления Генерального штаба и провел оперативное совещание, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.

    Начальник Генерального штаба генерал-лейтенант Марат Хусаинов доложил об общей обстановке. Затем в режиме видеоконференцсвязи с докладом о выработанных мерах по повышению оборонного потенциала страны выступил первый заместитель Премьер-Министра Роман Скляр.

    Главнокомандующие видами Вооруженных сил и командующий войсками РГК «Юг», а также аким области Абай и и.о акима Северо-Казахстанской области отчитались о ходе выполнения поставленных задач на вверенных им участках.

    В ходе совещания Президент подчеркнул необходимость обеспечения армии высокотехнологичным вооружением и военной техникой. Глава государства обратил особое внимание на важность укрепления отечественного оборонно-промышленного комплекса.

    Сегодня под руководством Главы государства Касым-Жомарта Токаева состоялись стратегические командно-штабные военные учения «Батыл тойтарыс – 2023». Также Верховный главнокомандующий выступил перед военнослужащими.
    Теги:
    Вооруженные силы Президент Казахстана Минобороны РК Главная для mail.ru Президент
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