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Глава государства провел очередное заседание Совета Безопасности

Редактор:  
Артем Волков
16 Июня 2023, 17:27
Глава государства провел очередное заседание Совета Безопасности Фото: akorda.kz

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Под председательством Главы государства Касым-Жомарт Токаев состоялось очередное заседание Совета Безопасности, на котором были рассмотрены актуальные вопросы обеспечения военной безопасности страны, передает МИА «Казинформ».

Председатель Совета Безопасности заслушал доклады руководителей ряда заинтересованных государственных органов.

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Советом Безопасности рассмотрен проект Концепции перевооружения Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований Республики Казахстан и развития оборонно-промышленного комплекса до 2030 года.

Выработаны системные меры по отдельным вопросам в области оборонной промышленности, государственного оборонного заказа, оборота вооружения и военной техники, развития инфраструктуры объектов обороны.

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По итогам заседания Президентом дан ряд конкретных поручений по дальнейшему развитию системы обеспечения военной безопасности государства.

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