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Глава государства провел экстренное совещание в связи со взрывами в Жамбылской области

27 Августа 2021 15:13
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Глава государства провел экстренное совещание в связи со взрывами в Жамбылской области

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства провел экстренное совещание в связи со взрывами в Жамбылской области. Об этом сообщил пресс-секретарь Президента РК Берик Уали, передает МИА «Казинформ».

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Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования семьям погибших в чрезвычайной ситуации в Жамбылской области и пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим.

В мероприятии приняли участие Премьер-Министр, руководители правоохранительных и силовых органов. Министр обороны, министр по чрезвычайным ситуациям и аким Жамбылской области участвовали в мероприятии в формате видеосвязи из Тараза.


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#Президент Казахстана   #Жамбылская область   #Происшествия   #Армия   #Видео   #Взрывы в Жамбылской области  
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