РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    11:59, 01 Апрель 2021 | GMT +6

    Глава государства проведет совещание по мерам противодействия коронавирусной инфекции

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства проведет совещание по мерам противодействия коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сообщение пресс-секретаря Президента Республики Казахстан Берика Уали в Facebook.

    «Сегодня во второй половине дня Президент Касым-Жомарт Токаев проведет совещание по мерам противодействия коронавирусной инфекции. В ходе мероприятия будет рассмотрен комплекс мер, направленных на стабилизацию эпидемиологической ситуации в стране в связи с ростом заболеваемости COVID-19, а также процесс вакцинации граждан. В совещании примут участие руководители центральных государственных органов, акимы регионов», - сообщил Берик Уали.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Президент Президент Казахстана Главная
    Сейчас читают
    03:00, 03 Октябрь 2023
    Бейбит Жукаев одержал победу на турнире в Шанхае
    02:22, 03 Октябрь 2023
    Неблагоприятные метеоусловия будут в шести городах Казахстана
    01:57, 03 Октябрь 2023
    Казахстан выиграл семь медалей за день на Азиаде
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!