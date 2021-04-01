НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства проведет совещание по мерам противодействия коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сообщение пресс-секретаря Президента Республики Казахстан Берика Уали в Facebook.

«Сегодня во второй половине дня Президент Касым-Жомарт Токаев проведет совещание по мерам противодействия коронавирусной инфекции. В ходе мероприятия будет рассмотрен комплекс мер, направленных на стабилизацию эпидемиологической ситуации в стране в связи с ростом заболеваемости COVID-19, а также процесс вакцинации граждан. В совещании примут участие руководители центральных государственных органов, акимы регионов», - сообщил Берик Уали.