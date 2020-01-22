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Глава государства проведет расширенное заседание Правительства
22 Января 2020 11:16
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства проведет расширенное заседание Правительства. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-секретаря Президента РК Берика Уали.
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«В пятницу, 24 января 2020 года, в Үкімет үйі под председательством Президента Касым-Жомарта Токаева состоится расширенное заседание Правительства Республики Казахстан.
На заседании Правительство представит отчет об итогах социально-экономического развития страны за 2019 год. Будет также рассмотрен ход реализации поручений Главы государства по основным направлениям деятельности Правительства», - сообщил Берик Уали в Facebook.
Ключевые слова: Президент Казахстана, Правительство РК,
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