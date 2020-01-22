Глава государства проведет расширенное заседание Правительства

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства проведет расширенное заседание Правительства. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-секретаря Президента РК Берика Уали.

«В пятницу, 24 января 2020 года, в Үкімет үйі под председательством Президента Касым-Жомарта Токаева состоится расширенное заседание Правительства Республики Казахстан.

На заседании Правительство представит отчет об итогах социально-экономического развития страны за 2019 год. Будет также рассмотрен ход реализации поручений Главы государства по основным направлениям деятельности Правительства», - сообщил Берик Уали в Facebook.