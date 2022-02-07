Глава государства проведет расширенное заседание Правительства РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Завтра, 8 февраля, под председательством Главы государства Касым-Жомарта Токаева состоится расширенное заседание Правительства, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-секретаря Президента РК Берика Уали.

«На заседании будет заслушан итоговый отчет о социально-экономическом развитии страны за 2021 год, а также рассмотрен план действий Правительства на 2022 год», - сообщил Берик Уали в Facebook.