+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -13 °С
Алматы: -3 °С
USD 432.93 EUR 496.18
RUB 5.7 CNY 68.07
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Глава государства проведет  расширенное заседание Правительства РК

7 Февраля 2022 15:52
Поделиться:
Глава государства проведет  расширенное заседание Правительства РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Завтра, 8 февраля, под председательством Главы государства Касым-Жомарта Токаева состоится расширенное заседание Правительства, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-секретаря Президента РК Берика Уали.

Новости по теме
Опубликован видеоролик «Январь Президента»
Азамат Жолманов назначен заместителем председателя Агентства по делам госслужбы Минсельхоз обследовал 96 млн га сельхозугодий ​«Олимпийская дипломатия»: о том, как Президент Токаев слетал в Поднебесную

«На заседании будет заслушан итоговый отчет о социально-экономическом развитии страны за 2021 год, а также рассмотрен план действий Правительства на 2022 год», - сообщил Берик Уали в Facebook.

Подписывайтесь на наш канал:

#Президент Казахстана   #Правительство РК  
Поделиться:
Новости по теме
Опубликован видеоролик «Январь Президента»
Азамат Жолманов назначен заместителем председателя Агентства по делам госслужбы
Минсельхоз обследовал 96 млн га сельхозугодий
​«Олимпийская дипломатия»: о том, как Президент Токаев слетал в Поднебесную
Популярное
1 Появились новые кадры поджогов зданий в Алматы во время январских событий
2 Реджеп Тайип Эрдоган: Передаю привет братскому народу Казахстана
3 Январские события: появилось новое видео задержания авто с оружием
4 Арман Джумабеков освобожден от должности руководителя аппарата Миннацэкономики
5 «Оранжевый» уровень террористической опасности отменяется в Жамбылской и Алматинской областях
6 Казахстанская могулистка Юлия Галышева вышла в финал Олимпиады-2022
Читайте также
​«Олимпийская дипломатия»: о том, как Президент Токаев слетал в Поднебесную
Реджеп Тайип Эрдоган: Передаю привет братскому народу Казахстана
Появились новые кадры поджогов зданий в Алматы во время январских событий
Реджеп Тайип Эрдоган: Передаю привет братскому народу Казахстана
Январские события: появилось новое видео задержания авто с оружием
Арман Джумабеков освобожден от должности руководителя аппарата Миннацэкономики
«Оранжевый» уровень террористической опасности отменяется в Жамбылской и Алматинской областях
Казахстанская могулистка Юлия Галышева вышла в финал Олимпиады-2022
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz

Архив