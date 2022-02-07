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Глава государства проведет расширенное заседание Правительства РК
7 Февраля 2022 15:52
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Завтра, 8 февраля, под председательством Главы государства Касым-Жомарта Токаева состоится расширенное заседание Правительства, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-секретаря Президента РК Берика Уали.
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«На заседании будет заслушан итоговый отчет о социально-экономическом развитии страны за 2021 год, а также рассмотрен план действий Правительства на 2022 год», - сообщил Берик Уали в Facebook.
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