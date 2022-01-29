Глава государства прокомментировал восхваления от лица интеллигенции в свой адрес
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Глава государства Касым-Жомарт Токаев в эксклюзивном интервью на телеканалах «Хабар» и «Хабар 24» высказался о восхвалениях, посвященных стихотворениях казахстанской интеллигенции в свой адрес, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Я отношусь отрицательно. Дело в том, что я воспитывался в совершенно специфических реалиях, где хвалебные оды просто отсутствовали. Я уже не говорю о том, чтобы они приветствовались. Нет, такого никогда не было. Я бы сказал, что у меня пожизненный природный иммунитет к подобного рода выступлениям. Но нашу интеллигенцию порой не переделаешь. Они воспитывались в совершенно других реалиях. Это сойдет на нет», - прокомментировал Глава государства.
По словам Президента, проблема интеллигенци очень сложная.
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