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Глава государства прокомментировал восхваления от лица интеллигенции в свой адрес

29 Января 2022 21:09
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Глава государства прокомментировал восхваления от лица интеллигенции в свой адрес

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Глава государства Касым-Жомарт Токаев в эксклюзивном интервью на телеканалах «Хабар» и «Хабар 24» высказался о восхвалениях, посвященных стихотворениях казахстанской интеллигенции в свой адрес, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Я отношусь отрицательно. Дело в том, что я воспитывался в совершенно специфических реалиях, где хвалебные оды просто отсутствовали. Я уже не говорю о том, чтобы они приветствовались. Нет, такого никогда не было. Я бы сказал, что у меня пожизненный природный иммунитет к подобного рода выступлениям. Но нашу интеллигенцию порой не переделаешь. Они воспитывались в совершенно других реалиях. Это сойдет на нет», - прокомментировал Глава государства.

По словам Президента, проблема интеллигенци очень сложная.



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#Президент Казахстана   #СМИ   #Общество   #ЧП-2022  
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Автор:

Арайлым Мұрат

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