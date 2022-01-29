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Глава государства прокомментировал вопрос об отставке Бакытжана Сагинтаева: Придет время – узнаете
29 Января 2022 20:49
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прокомментировал петиции с требованием отставки акима Алматы Бакытжана Сагинтаева, передает корреспондент МИА «Казинформ».
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«А вы сами хотели бы, чтобы аким остался или хотели бы, чтобы его заменили? Что касается акима, то он попал в трудную ситуацию, впервые в жизни, видимо. Не каждый ведь находит решение в такой ситуации, поэтому винить я бы не стал его. Он человек добросовестный, но и настроение алматинцев я тоже обязан учитывать, поэтому придет время – узнаете», - сказал во время эксклюзивного интервью на телеканалах «Хабар», «Хабар24».
Ранее Президент Казахстана ответил на вопрос по поводу, кто может стоять за произошедшими беспорядками в стране.
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