Глава государства прокомментировал вопрос об отставке Бакытжана Сагинтаева: Придет время – узнаете

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прокомментировал петиции с требованием отставки акима Алматы Бакытжана Сагинтаева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«А вы сами хотели бы, чтобы аким остался или хотели бы, чтобы его заменили? Что касается акима, то он попал в трудную ситуацию, впервые в жизни, видимо. Не каждый ведь находит решение в такой ситуации, поэтому винить я бы не стал его. Он человек добросовестный, но и настроение алматинцев я тоже обязан учитывать, поэтому придет время – узнаете», - сказал во время эксклюзивного интервью на телеканалах «Хабар», «Хабар24».

Ранее Президент Казахстана ответил на вопрос по поводу, кто может стоять за произошедшими беспорядками в стране.







