Глава государства процитировал Абая на общеполитических дебатах 75-й сессии Генассамблеи ООН

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев призвал мировое сообщество предпринять больше усилий в борьбе с кризисом на общеполитических дебатах 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Великий казахский поэт и философ Абай Кунанбайулы, который родился за сто лет до учреждения ООН, предложил свою формулу успешного глобального взаимодействия: «Адамзатқа не керек: сүймек, сезбек, кейімек, қарекет қылмақ, жүгірмек, ақылмен ойлап сөйлемек». Смысл этого высказывания можно передать следующим образом: «Для достижения гармонии человечеству необходимы любовь и сострадание в чувствах, взвешенность и настойчивость в делах, благоразумие и мудрость в словах». В данном контексте позвольте мне поделиться рядом соображений о нашем коллективном ответе на текущие вызовы», - отметил Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства констатировал, что сразу после внезапной вспышки коронавируса различные фонды и программы ООН были незамедлительно мобилизованы на борьбу с кризисом.

«Однако международному сообществу следует предпринять гораздо больше усилий в этом направлении. Во-первых, задача создания мощной глобальной системы здравоохранения потребует модернизации национальных институтов и медицинских учреждений развивающихся стран посредством своевременной и скоординированной поддержки со стороны развитых государств и агентств ООН. Во-вторых, недопустимы попытки политизации темы разработки вакцины от COVID-19. Необходимо достичь всеобъемлющего международного соглашения об инвестициях и торговле в этом важном вопросе, которое бы способствовало глобальному производству вакцины и эффективности логистических цепочек в ее поставках. В-третьих, стоит подумать о пересмотре международных медико-санитарных правил с целью укрепления потенциала как Всемирной организации здравоохранения, так и отдельных государств в области профилактики и противодействия пандемиям. В-четвертых, мы предлагаем внимательно изучить идею создания Сети региональных центров по контролю за заболеваниями и биобезопасности под эгидой ООН. Один из них Казахстан готов разместить на своей территории», - перечислил Президент РК.

«И последнее, но крайне важное: в свете бушующей в мире глобальной пандемии как никогда актуальными становятся разработка и запуск системы контроля над биологическим оружием. Казахстан предлагает учредить подотчетный Совету Безопасности ООН специальный многосторонний орган – Международное агентство по биологической безопасности, которое в своей деятельности будет базироваться на Конвенции о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении 1972 года», - заключил К. Токаев.