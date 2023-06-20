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Глава государства призвал немецкие компании инвестировать в Казахстан

Автор:  
Серик Сабеков
20 Июня 2023, 11:37
Глава государства призвал немецкие компании инвестировать в Казахстан Фото: t.me/aqorda_resmi

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - На Казахстан приходится 80% торгового объема Германии в Центральной Азии. Об этом сообщил Президент РК Касым-Жомарт Токаев в ходе переговоров в расширенном составе с Президентом Германии Франк-Вальтер Штайнмайером в Акорде, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Ключевые сектора нашего сотрудничества – это нефть и газ, производство, машиностроение, транспорт, логистика, возобновляемая энергия, сельское хозяйство. Столько сфер, столько секторов. Мы приглашаем новые германские компании инвестировать в зеленый рост, в инновации, водород, производство зеленой энергетики в Казахстане», - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства отметил, что возлагает большие ожидания на совместный бизнес-форум.

«У нас есть общие ожидания от казахстанско-германского инвестиционного форума, который пройдет сегодня после обеда. Я думаю, что этот форум и соглашения, которые будут достигнуты на правительственном и на бизнес уровне придадут новый импульс укреплению нашего торгового и инвестиционного сотрудничества», - подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Ранее сообщалось, что Касым-Жомарт Токаев и Франк-Вальтер Штайнмайер провели переговоры.


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