Глава государства призвал бизнесменов активно включаться в социальное обеспечение

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев поднял наиболее актуальные вопросы, которые решает и будет решать государство, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы ищем оптимальную модель социальной политики государства. Наиболее актуальными являются вопросы АСП. Они очень острые, звучат довольно остро в нашем обществе. Государство должно помогать тем, кто, действительно, в этом нуждается. Нельзя подстегивать неоправданные ожидания людей. Это путь в никуда», - сказал Касым-Жомарт Токаев на встрече с Президентским молодежным кадровым резервом.

Глава государства напомнил, что Правительство намерено выплачивать пособия всем многодетным семьям, вне зависимости от доходов.

«Кроме того, все дети из малообеспеченных семей будут получать гарантированный социальный пакет. Дошкольники станут получать продуктовые наборы и другие средства первой необходимости. Для учащихся школ из малообеспеченных семей будут предоставлены бесплатное горячее питание, проезд на учебу и обратно, школьная форма, необходимые принадлежности. Все это, разумеется, за счет государства. Хотелось бы, чтобы нас поддержали отечественные бизнесмены, так называемая национальная буржуазия», - отметил Президент.

К. Токаев подчеркнул, что такая практика есть в ряде европейских стран, таких как Финляндия, Швеция, Чехия, Эстония.

«Предприниматели там активно включаются в социальное обеспечение. В Нью-Йорке с 2017 года введены бесплатные обеды для всех учащихся государственных публичных школ. Это более миллиона детей. По оценкам всемирной продовольственной программы ООН, каждый доллар, вложенный в питание школьника, окупается в три, а порой и до десяти раз. Уверен, с помощью представителей бизнеса, меценатов, спонсоров, эта задача нам вполне по плечу», - заключил Президент.