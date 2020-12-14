Глава государства присвоил звание «Қазақстанның Еңбек Ері» двум казахстанцам

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев подписал Указ «О награждении государственными наградами Республики Казахстан», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.
О награждении государственными наградами Республики Казахстан
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. За выдающиеся достижения в экономическом развитии Республики Казахстан и производственной деятельности:
присвоить высшую степень отличия – звание «Қазақстанның Еңбек Ері» с вручением знака особого отличия – Золотой звезды и ордена «Отан»:
Басину Вадиму Борисовичу – исполнительному директору АО «АрселорМиттал Темиртау», город Темиртау Карагандинской области;
Каиргельдину Мурату Амангельдиновичу – машинисту разреза «Восточный» АО «Евроазиатская энергетическая корпорация», город Экибастуз Павлодарской области.
2. Настоящий Указ вводится в действие со дня подписания.
Президент
Республики Казахстан К.Токаев
Нур-Султан, Акорда, 3 декабря 2020 года
№ 461