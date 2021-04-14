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Глава государства принял вновь назначенного посла Казахстана в США Ержана Ашикбаева

14 Апреля 2021, 16:18
Глава государства принял вновь назначенного посла Казахстана в США Ержана Ашикбаева

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял вновь назначенного посла Казахстана в США Ержана Ашикбаева, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

В ходе встречи Касым-Жомарт Токаев акцентировал внимание на важности дальнейшего развития расширенного стратегического партнерства с Вашингтоном.

Как отметил Президент, Соединённые Штаты Америки являются крупнейшим инвестором в экономику Казахстана, активно развивается торгово-экономическое сотрудничество в области энергетики, сельского хозяйства и новых технологий. Наши страны имеют солидную договорно-правовую базу, продолжают плодотворное взаимодействие в культурно-гуманитарной и образовательной сферах.

Глава государства дал Ержану Ашикбаеву ряд поручений, направленных на выстраивание взаимовыгодного сотрудничества с администрацией Президента Джозефа Байдена.


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