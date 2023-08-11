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Глава государства принял внештатного советника Суму Чакрабарти

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
11 Августа 2023, 11:50
Глава государства принял внештатного советника Суму Чакрабарти Фото: akorda.kz

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В ходе встречи Президент поблагодарил сэра Суму Чакрабарти за плодотворную работу, которую он провел на посту внештатного советника по вопросам экономического развития, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Касым-Жомарт Токаев отметил, что высказанные им в рамках заседаний Высшего совета по реформам предложения нашли поддержку в ряде программных документов. Он также положительно оценил вклад Сумы Чакрабарти в совершенствование инвестиционной политики Казахстана.

В свою очередь Сума Чакрабарти выразил признательность Главе государстве за оказанное высокое доверие.


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Президент Казахстана   Акорда   Токаев Касым-Жомарт  
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