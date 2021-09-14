Глава государства принял вице-президента компании Linde Group

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Перспективы реализации инвестиционных проектов в сфере газохимии стали предметом беседы Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с вице-президентом немецкой компании Linde Group. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Президент высоко оценил вклад компании в развитие казахстанской экономики. В 2020 году Linde Group реализовала второй этап крупнейшего в СНГ проекта по производству кислорода, азота и аргона в городе Темиртау.

Главу государства проинформировали о планах компании по строительству газоперерабатывающего завода в городе Жанаозене.

Касым-Жомарт Токаев отметил стратегическую важность развития инвестиционного сотрудничества с Германией и пригласил Linde Group к всестороннему партнерству в реализации газохимических проектов в нашей стране, заверив иностранных партнеров в поддержке со стороны государства.