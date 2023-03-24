Глава государства принял управляющего МФЦА «Астана» Рената Бектурова

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Глава государства принял управляющего Международным финансовым центром «Астана» Рената Бектурова, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Президент был проинформирован о работе Международного финансового центра «Астана» по развитию инновационных финансовых продуктов и услуг, укреплению инвестиционной привлекательности страны, а также взаимодействию с ключевыми бизнес-партнерами в рамках обновленной стратегии развития МФЦА.

Касым-Жомарту Токаеву было доложено о мерах по дальнейшему расширению спектра инструментов устойчивого финансирования и роли Центра в реализации цели по финансированию достижения углеродной нейтральности страны.

Глава государства отметил важную роль МФЦА в создании инфраструктуры и условий для привлечения иностранных инвестиций, а также в развитии фондового рынка и экономики Казахстана.

По итогам встречи Президент акцентировал внимание на необходимости повышения конкурентоспособности Центра, создания благоприятных условий для масштабных инвестиций в актуальные инфраструктурные проекты, такие как Транскаспийский международный транспортный маршрут.