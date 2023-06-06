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Глава государства принял Уполномоченного по правам человека

Редактор:  
Ринат Дусумов
6 Июня 2023, 17:06
Глава государства принял Уполномоченного по правам человека Фото: akorda.kz

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Глава государства принял Уполномоченного по правам человека Артура Ластаева, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Касым-Жомарт Токаев заслушал информацию об итогах деятельности Уполномоченного по правам человека за 5 месяцев текущего года, в том числе о принимаемых мерах по восстановлению прав граждан. Офис омбудсмена и его региональные представители за указанный период рассмотрели 2318 обращений граждан.

По словам Артура Ластаева, в целях усиления работы на местах был обновлен состав участников Национального превентивного механизма. На особом контроле Уполномоченного по правам человека находится вопрос превенции жестокого обращения в детских учреждениях. В частности, проведено 213 посещений подмандатных учреждений, дано более 800 рекомендаций. По инициативе Омбудсмена проводится расследование случаев применения пыток, дан ряд специальных рекомендаций в адрес правоохранительных органов.

По итогам встречи Касым-Жомарт Токаев обратил внимание на важность обеспечения эффективной защиты прав граждан в тесном взаимодействии с соответствующими государственными органами.


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