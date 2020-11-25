Глава государства принял участие во внеочередном XX Съезде партии Nur Otan

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял участие во внеочередном XX Съезде партии Nur Otan, который прошел под председательством Первого Президента – Елбасы Нурсултана Назарбаева. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Выступая перед участниками форума, Президент Казахстана отметил, что на сегодняшний день партия Nur Otan превратилась в главную политическую силу в стране.

Глава государства заявил, что, несмотря на текущую сложную ситуацию, Казахстан последовательно продолжит реализовывать стратегические цели развития. Одной из основных задач остается обеспечение преемственности политики Елбасы. Президент напомнил, что в своем Послании народу страны высоко оценил ведущую роль партии Nur Otan в обществе.

По словам Касым-Жомарта Токаева, мир вступает в эпоху глобальных перемен, система международных отношений все больше погружается в состояние неопределенности и даже хаоса. Как было сказано в выступлении, глубочайшая за последнее столетие рецессия отбросила мировую экономику на десятилетие назад, а для восстановления прежних темпов роста и сбалансированного развития потребуются колоссальные усилия и время.

«Казахстан обладает достаточным запасом прочности, прежде всего, потому что у нас имеется четко разработанный план развития, который подкреплен финансовыми ресурсами. Благодаря поддержке миллионов ответственных граждан мы смогли сохранить внутриполитическую стабильность, поддержать бизнес-сообщество и обеспечить выполнение всех социальных обязательств государства. Решающую роль в этом сыграли традиционные ценности нашего народа – взаимопомощь, стойкость, сочувствие», – убежден Президент Казахстана.

Глава государства отметил вклад народа в борьбу с пандемией коронавируса, в ходе которой граждане страны проявили неподдельную солидарность и массовую самоотверженность. По его словам, девиз «Біз біргеміз» превратился в формулу казахстанского патриотизма.

Касым-Жомарт Токаев высказал мнение, что в кризисные времена открываются уникальные возможности и перед правящей партией, и перед Правительством, и перед всем обществом.

« Чтобы использовать этот исторический шанс, нам необходимо предложить стране новую парадигму развития. Здесь понадобятся усилия всех ветвей власти: Президента, Правительства и, конечно же, законодательной ветви. Поэтому предстоящие выборы особенно важны для всего общества», – считает он.

Глава государства также призвал придать новый импульс системной модернизации, сформулированной Елбасы в Пяти институциональных реформах и Плане нации.

«С этой целью мы принимаем предвыборную программу «Путь перемен: Достойная жизнь каждому!» до 2025 года. Это детально просчитанный, реалистичный документ. Несмотря на сложности в экономике, Nur Otan вместе с Правительством планирует мобилизовать на реализацию Программы в течение следующей пятилетки 21 трлн тенге. Программа предлагает эффективный комплекс конкретных мер, направленных на социальный прогресс страны и повышение благосостояния народа. Партией были учтены предложения и наказы, поступившие от общественности. Без преувеличения можно сказать, что нашу Программу готовила вся страна», – подчеркнул Президент Казахстана.

Для реализации этой Программы Касым-Жомарт Токаев акцентировал внимание на четырех основных приоритетах.

В качестве первой важной задачи он выделил предоставление каждому гражданину равных возможностей для реализации своего потенциала.

Президент сообщил, что в течение ближайших пяти лет на ежегодную индексацию социальных выплат будет выделено более 3 трлн тенге. Размер солидарной пенсии также будет ежегодно индексироваться, причем объемы повышения должны на два процента превышать уровень инфляции.

Вторым приоритетом в программе партии Глава государства назвал формирование здоровой интеллектуальной нации. Для продвижения в данном направлении с учетом новых глобальных вызовов будут увеличены расходы на образование, науку, здравоохранение, культуру и спорт.

«Это стратегические инвестиции в человеческий капитал, в будущее нашей страны. Объем финансирования здравоохранения составит не менее 5% от ВВП. Нужно быть готовыми к возможным новым эпидемиям», – пояснил Касым-Жомарт Токаев.

В качестве третьего приоритета в речи было обозначено устойчивое развитие экономики и регионов. Президент констатировал, что мировая экономика погружается в длительную депрессию. Тем не менее, он считает, что кризис – это возможность провести системные реформы для построения новой экономической модели.

«Вся мировая экономическая наука и здравомыслящие политики приходят к выводу, что в условиях глобального кризиса, по сути, не имеющего прецедентов в истории человечества, роль государства в управлении экономическими процессами объективно возрастает», – сказал Глава государства.

Наряду с этим Касым-Жомарт Токаев указал на важность обеспечения роста экономики в основном за счет жесткой, но сбалансированной макроэкономической политики, поддержки частного сектора, выполнения социальных обязательств перед гражданами, что в свою очередь предполагает строгий контроль за расходами.

Четвертый приоритет в программе Nur Otan – подотчетное, «слышащее» государство и ответственные граждане.

По мнению Президента, поступательное и стабильное развитие невозможно без взаимодействия государства и общества на принципах взаимного доверия и ответственности.

В данном контексте Глава государства вновь подчеркнул, что главным ориентиром в нашей работе являются чаяния и проблемы людей. Государство, по его словам, обязано слышать глас и мнение народа.

«Коэфициент полезного действия работы партии будет зависеть от практических решений, улучшающих жизнь наших граждан. Не пустые слова и обещания, а реальные дела являются лучшим аргументом в борьбе за народное доверие и политическое лидерство. Поэтому партия вплотную займется модернизацией системы государственного управления. Это задача стратегического характера», – заявил Президент Казахстана.

В выступлении было отмечено, что новая программа партии ориентирована на построении развитого гражданского общества и экономически самодостаточного государства. Касым-Жомарт Токаев напомнил о том, что статус правящей партии заключается не в доступе к властным полномочиям, а в возможности приносить реальную пользу стране и людям.

«Члены партии, особенно те, кто занимает высокие посты в системе государственного управления, должны быть примером истинного трудолюбия, политической ответственности, гражданского патриотизма. Нет сомнений, что именно такими наши партийцы будут и в будущем», – уверен Президент.

Завершая свое выступление, Глава государства обратил внимание на то, что год 30-летия нашей Независимости начинается с выборов депутатов Мажилиса и маслихатов, что имеет символичное значение.

«Уверен, что предстоящие выборы укрепят единство и благоденствие общества. Мы создадим все условия для того, чтобы эта кампания прошла прозрачно, справедливо и законно. Я, как Глава государства, внимательно буду за этим следить», – заключил Касым-Жомарт Токаев.