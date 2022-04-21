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Глава государства принял участие в мероприятии по случаю 30-летия СГО

21 Апреля 2022, 15:23
Глава государства принял участие в мероприятии по случаю 30-летия СГО

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент РК ознакомился с деятельностью Службы государственной охраны. Затем Касым-Жомарт Токаев принял участие в торжественном мероприятии и поздравил сотрудников СГО с юбилеем, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Глава государства отметил важную роль данной структуры в системе обеспечения национальной безопасности и особую ответственность, возложенную на личный состав СГО.

«Обеспечение безопасности руководства страны, охрана стратегических объектов, а также зарубежных гостей высокого ранга – очень серьезная задача, которую вы достойно выполняете. Безусловно, это свидетельствует о том, что за 30 лет сложились добрые традиции и преемственность. И сегодня потенциал Службы огромен, имеются большие технические и оперативные возможности. С уверенностью можно сказать, что Служба государственной охраны – это коллектив настоящих патриотов. В самые сложные и ответственные моменты вы беззаветно служите Родине», – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Президент отдельно остановился на больших возможностях СГО в деле противостояния различным вызовам и угрозам в современной геополитической ситуации.

«Необходимо дальнейшее развитие знаний и навыков личного состава и совершенствование всей системы государственной охраны. Служба государственной охраны – особая структура. Поэтому к ней всегда предъявляются высокие требования. Уверен, что вы будете качественно и оперативно выполнять все возложенные на вас задачи. Благодарю вас за безупречную службу», – подчеркнул Глава государства.

Касым-Жомарт Токаев пожелал успехов личному составу Службы. Ряд сотрудников был отмечен государственными наградами, в частности, орденами «Айбын» І и ІІ степени, медалью «Жауынгерлік ерлігі үшін», а также Благодарностью Президента.

По окончании церемонии награждения Глава государства посмотрел праздничный концерт.

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