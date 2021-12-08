Глава государства принял участие в церемонии вручения грантов «Тәуелсіздік ұрпақтары»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Касым-Жомарт Токаев, поздравив участников мероприятия с 30-летием Независимости страны, указал на особую значимость церемонии. Президент назвал поколение Независимости одним из ярких символов нового Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.

– С момента обретения нашей страной Независимости выросло целое поколение молодых людей, свободных духом и помыслами. Подрастает плеяда детей Независимости, которые уже вносят свою лепту в процветание нашей Родины. По моему поручению выделены специальные гранты молодым людям, родившимся и выросшим в период Независимости. Это сделано с целью поддержки инициатив талантливых казахстанских ребят. Есть хорошая казахская пословица «жас келсе – іске» («молодым – везде у нас дорога»). Надежды и чаяния нашего народа всегда были связаны с подрастающим поколением, поэтому мы уделяем особое внимание тому, чтобы молодые люди получили должное воспитание, знания и навыки.

Глава государства подчеркнул, что стремление нашей одаренной молодежи служить родной стране вселяет уверенность в будущее Казахстана.

– Я ознакомился с проектами, предложенными победителями гранта. Большинство из них посвящено теме экологии и окружающей среды. Это замечательно! Ведь охрана окружающей среды сейчас как никогда важна для всего человечества. Сохранение уникальной природы нашей необъятной земли – священный долг каждого из нас. Уверен, что новые идеи молодежи будут реализованы в различных сферах и принесут пользу людям. По сути, это будет подарок поколения Независимости к юбилею нашего государства, – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Президент акцентировал внимание на том, что всесторонняя поддержка молодежи является одним из главных направлений государственной политики. В условиях системного кризиса первой половины 1990-х годов прошлого века была запущена масштабная образовательная программа «Болашак», которая была инициирована Первым Президентом Нурсултаном Абишевичем Назарбаевым.

– Благодаря этой программе тысячи молодых ребят со всей страны получили и получают передовое образование в лучших вузах мира. Многие из них уже вносят свой весомый вклад в поступательное развитие Казахстана. Эффективным социальным лифтом стал Президентский молодежный кадровый резерв. Он дает молодым и амбициозным профессионалам еще одну возможность проявить себя в системе государственного управления, – заявил Касым-Жомарт Токаев.

Кроме того, по его мнению, тридцатипроцентная квота в избирательных списках партий способствовала увеличению представительства молодежи в Мажилисе и маслихатах. Глава государства также отметил, что успешно осуществляются проекты и программы социальной поддержки молодежи.

– Для поддержки молодых людей реализуются жилищные программы и специальные проекты. Талантливой молодежи, добившейся успехов в сферах культуры, науки и образования, присуждаются государственные премии. Уверен, что сегодняшнее мероприятие будет способствовать воплощению в жизнь ваших инициатив и творческих планов, – сказал Президент.

Как заметил Касым-Жомарт Токаев, в современном мире успешного человека отличают знания, трудолюбие, целеустремленность, энергичность. По его словам, победителям гранта предоставляется хорошая возможность для реализации своих проектов.

– Как говорится, целеустремленный всегда найдет дорогу. Государство создает все условия для удовлетворения нужд и потребностей молодежи. Вы обязательно увидите и почувствуете достижения проводимой масштабной работы и реформ. Недавно Елбасы обратился к казахстанской молодежи. Уверен, что вы как представители нового поколения оправдаете ожидания своих старших коллег. Для этого каждый молодой человек должен воспитывать в себе только лучшие качества, – сказал Глава государства.

В завершение встречи он высказал уверенность в том, что творческая, созидательная и патриотическая молодежь будет способствовать процветанию страны. Касым-Жомарт Токаев пожелал молодым людям стать в будущем профессионалами, настоящими мастерами своего дела.

Выступившие в ходе церемонии лауреаты гранта поблагодарили Президента за поддержку со стороны государства.