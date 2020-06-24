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Глава государства принял участие в церемонии возложения венков к могиле Неизвестного солдата

24 Июня 2020, 15:41
Глава государства принял участие в церемонии возложения венков к могиле Неизвестного солдата

МОСКВА. КАЗИНФОРМ – Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял участие в церемонии возложения венков к могиле Неизвестного солдата в Москве, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Facebook пресс-секретаря Президента Республики Казахстан Берика Уали.

«Глава государства Касым-Жомарт Токаев посетил военный парад в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне на Красной площади в Москве, а также принял участие в церемонии возложения венков к могиле Неизвестного солдата», - сообщил Берик Уали.


Напомним, вчера Президент РК Касым-Жомарт Токаев с рабочим визитом прибыл в Москву. Он принял участие в параде Победы. Республику Казахстан на параде представлял парадный расчет из 55 военнослужащих Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Казахстана.


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