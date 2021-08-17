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Глава государства принял участие в церемонии возложения венка к Монументу павшим за Родину в Сеуле

17 Августа 2021 13:14
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Глава государства принял участие в церемонии возложения венка к Монументу павшим за Родину в Сеуле

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В рамках государственного визита в Республику Корея Касым-Жомарт Токаев принял участие в церемонии возложения венка к Монументу павшим за Родину, расположенному в Сеуле, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.

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Касым-Жомарт Токаев почтил память погибших минутой молчания, а также оставил запись в Книге почетных гостей.

Напомним, вчера Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев по приглашению Президента Мун Чжэ Ина прибыл с государственным визитом в столицу Республики Корея город Сеул.

Касым-Жомарт Токаев стал первым мировым лидером, прибывшим с визитом в Южную Корею с момента начала пандемии. Программа государственного визита весьма насыщенна.

Государственный визит Президента Касым-Жомарта Токаева в Республику Корея начался с церемонии официальной встречи Президента Казахстана в Голубом доме.

После чего Президент РК принял участие в церемонии, посвященной памяти национального героя корейского народа Хон Бом До.

В ходе государственного визита в Голубом доме, резиденции южнокорейского лидера, состоялись переговоры Главы государства Касым-Жомарта Токаева с Президентом Мун Чжэ Ином с участием официальных делегаций.

Также ранее сообщалось, что Касым-Жомарт Токаев и Мун Чжэ Ин провели брифинг для представителей СМИ.


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#Президент Казахстана   #Корея  
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