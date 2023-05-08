Глава государства принял участие в церемонии возложения цветов к монументу «Отан Ана»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял участие в церемонии возложения цветов к монументу «Отан Ана». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Президент Касым-Жомарт Токаев возложил цветы к монументу «Отан Ана» и почтил минутой молчания память воинов-казахстанцев, погибших в годы Великой Отечественной войны. После этого президентский оркестр исполнил Государственный гимн, рота Почетного караула прошла торжественным маршем перед участниками мероприятия. В завершение церемонии Касым-Жомарт Токаев побеседовал с ветеранами. Президент поздравил их с Днем Победы и пожелал всем казахстанцам крепкого здоровья и благополучия.











































