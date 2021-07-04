Глава государства принял участие в церемонии открытия памятника лидерам движения «Алаш»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент принял участие в церемонии открытия памятника Алихану Бокейхану, Ахмету Байтурсынулы и Миржакыпу Дулатулы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Касым-Жомарт Токаев возложил цветы к монументу и выступил перед участниками торжественной церемонии. Глава государства назвал символичным открытие памятника деятелям движения «Алаш» в год 30-летия Независимости Казахстана и в канун Дня столицы.

«Алихан – государственный деятель, возглавлявший правительство Алашорды. Ахмет – известный педагог, ставший духовным учителем нации. Миржакып – талантливый писатель, автор книги «Оян қазақ» и первого казахского романа, в котором получила воплощение идея национального единства. Все они – выдающиеся исторические личности. Этот памятник – дань уважения всем героям движения «Алаш», – подчеркнул Президент.

Напомнив, что слово «Алаш» считается сакральным у казахов, Касым-Жомарт Токаев отметил огромный вклад деятелей движения «Алаш» в духовное возрождение нации.

«Слово «Алаш» всегда было священным для нашего народа. В начале прошлого века лидеры нации объединились вокруг идеи «Алаш». Они многое сделали для освобождения и процветания нашей страны. Они пробудили дух людей и преобразовали их мировоззрение. Они способствовали сохранению целостности нашей территории. Они подняли родную литературу и культуру на небывалый уровень. Они внесли вклад в интеллектуальный подъем. Деятели «Алаш», несмотря на трудности их времени, возродили идею государственности казахского народа», – сказал Глава государства.

Президент отметил, что благодаря обретению Независимости удалось вернуть честные имена выдающихся деятелей движения «Алаш», которые были подвергнуты репрессиям, а их труды были преданы забвению.

«К сожалению, почти все они были объявлены врагами народа и стали жертвами репрессий. Их труды были уничтожены, и на протяжении многих лет было запрещено называть их имена. Однако наш народ смог восстановить имена своих великих сыновей. За годы Независимости история движения «Алаш» и его духовное наследие были кардинально пересмотрены. Несколько лет назад мы отметили 100-летие автономии «Алаш». В этом году 155-летие Алихана Бокейхана празднуется в рамках юбилея Независимости. Мы возрождаем имена деятелей «Алаш» и дадим достойную оценку их исторической роли. Моим Указом создана государственная комиссия по полной реабилитации жертв политических репрессий», – заявил Касым-Жомарт Токаев.

В своем выступлении Глава государства обратил внимание на необходимость всестороннего изучения трудов лидеров национально-освободительного движения.

«Исследования в рамках алашеведения должны максимально широко охватить творческое наследие деятелей «Алаш». С каждым годом мы все больше осознаем значимость того, что они сделали. Их деяния никогда не потеряют своего значения, поскольку интересы своего народа, благополучие страны – это вечные ценности», - сказал Президент.

В завершение Касым-Жомарт Токаев отметил, что мечта лидеров движения «Алаш» о независимом государстве и установлении равноправных отношений с миром сбылась, и сегодня наша страна стала полноправным членом международного сообщества.