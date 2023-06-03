Глава государства принял участие в церемонии инаугурации Президента Турции

АНКАРА. КАЗИНФОРМ - Касым-Жомарт Токаев принял участие в церемонии инаугурации Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев по приглашению Реджепа Тайипа Эрдогана принял участие в церемонии инаугурации Президента Турецкой Республики, которая прошла в дворцовом комплексе «Кулие» в Анкаре.

Во время своего выступления Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган искренне поблагодарил Главу государства Касым-Жомарта Токаева за его личное участие в церемонии инаугурации.

Помимо лидера Казахстана в торжественном мероприятии приняли участие представители свыше 90 делегаций, включая более 40 глав иностранных государств, правительств и парламентов, а также международных организаций.



