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Глава государства принял участие в церемонии инаугурации Президента Турции

Редактор:  
Махаббат Сыздыкова
3 Июня 2023, 22:34
Глава государства принял участие в церемонии инаугурации Президента Турции Фото: akorda.kz

АНКАРА. КАЗИНФОРМ - Касым-Жомарт Токаев принял участие в церемонии инаугурации Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев по приглашению Реджепа Тайипа Эрдогана принял участие в церемонии инаугурации Президента Турецкой Республики, которая прошла в дворцовом комплексе «Кулие» в Анкаре.

Во время своего выступления Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган искренне поблагодарил Главу государства Касым-Жомарта Токаева за его личное участие в церемонии инаугурации.

Помимо лидера Казахстана в торжественном мероприятии приняли участие представители свыше 90 делегаций, включая более 40 глав иностранных государств, правительств и парламентов, а также международных организаций.


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