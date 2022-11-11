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Глава государства принял участие в акции по посадке деревьев в Самарканде

Редактор:  
Гульмира Байзакова
11 Ноября 2022, 15:38
Глава государства принял участие в акции по посадке деревьев в Самарканде

САМАРКАНД. КАЗИНФОРМ - Президент РК вместе с лидерами стран – участниц саммита Организации тюркских государств принял участие в акции по посадке деревьев на площади Регистан в городе Самарканде. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

С целью укрепления единства тюркского мира мероприятия по посадке саженцев были одновременно организованы в 14 областях Узбекистана, казахстанском городе Туркестане, а также в столицах Турции, Азербайджана, Туркменистана, Кыргызстана и Венгрии.

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Фото: akorda.kz

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