Глава государства принял участие в 33-м пленарном заседании Совета иностранных инвесторов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня под председательством Касым-Жомарта Токаева состоялось 33-е пленарное заседание Совета иностранных инвесторов в онлайн-формате, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

В мероприятии, посвященном развитию несырьевого экспорта, приняли участие главы крупных транснациональных компаний, руководители государственных органов и представители международных организаций.

Открывая заседание, Президент Казахстана подчеркнул, что долгий сырьевой суперцикл завершается. Планы и прогнозы по озеленению национальных экономик превращаются в конкретные меры государственной политики. Это доказывает безальтернативность диверсификации, технологического усложнения и масштабного «озеленения» казахстанской экономики.

- Казахстан как экономическая система не может полагаться только на внутренние инвестиции, внутренний спрос и экспорт сырья. Наша страна продолжит политику наибольшего благоприятствования привлечению качественных иностранных инвестиций. Мы твердо намерены сохранить свое лидерство в регионе и в СНГ, - сказал Глава государства.

Он обратил внимание участников заседания на необходимость развития экспорта обработанной продукции, которая является страховкой от волатильных цен на сырье, показателем способности национальной экономики производить качественные, востребованные товары и услуги.

В своем выступлении Касым-Жомарт Токаев отметил, что спад мировой торговли не обошел и Казахстан. За 2020 год внешний товарооборот нашей страны составил 85 миллиардов долларов, сократившись в сравнении с 2019 годом на 13 %.

- Отрадно, что казахстанский экспорт несырьевых товаров снизился менее значительно – на 2,8%, составив 15 миллиардов долларов. В этот кризисный год нам также удалось привлечь более 18 миллиардов долларов прямых иностранных инвестиций. В прошлом году с иностранным участием введен в эксплуатацию 41 инвестиционный проект на общую сумму 1,6 миллиарда долларов. Создано более 7 тысяч рабочих мест. По мере восстановления мировой экономики Казахстан также наращивает темпы экономического роста. По прогнозам нашего Правительства этот рост составит минимум 3,5 %, ожидаем возможности более высокого роста, - сообщил Президент.

По словам Главы государства, экономическая модель Казахстана рассматривает экспорт как важнейший фактор развития. Дополнительный экспортный потенциал обрабатывающей промышленности страны оценивается в 10 миллиардов долларов, экспортный потенциал сферы услуг – еще в 10 миллиардов долларов. Среднесрочной целью является увеличение объема несырьевого экспорта до 41 миллиарда долларов к 2025 году.

- На цели поддержки экспорта направлено около 1,2 миллиарда долларов. Словом, наши планы по развитию экспорта поддержаны и институционально, и финансово. В то же время я рад услышать ваши предложения по улучшению системы поддержки экспортеров. Полагаю, нужно обратить внимание на предложения Азиатского банка развития относительно реформы архитектуры поддержки экспорта. Надо согласиться с тем, что цифровая трансформация сокращает торговые издержки, в первую очередь для малого и среднего бизнеса. Я поручаю министерствам торговли и цифрового развития совместно с Азиатским банком выработать конкретные предложения по цифровизации экспортной поддержки, - отметил Касым-Жомарт Токаев.

Президент добавил, что в Казахстане еще не используется широко применяемый в мире инструмент субсидирования экспортных кредитов. По его словам, также важно, чтобы деньги доходили до экспортеров оперативно, без лишней бюрократии, но тратились «с умом» и подотчетно.

- В прошлом году Казахстан впервые вывел около 100 отечественных экспортеров на международную электронную платформу Alibaba. Доступ к мировым рынкам получили более 4 тысяч наименований казахстанских товаров. В условиях закрытых границ мы смогли переориентировать экспортные потоки с традиционных направлений, которые оказались закрытыми, на новые рынки сбыта, - сказал Глава государства.

Касым-Жомарт Токаев считает, что одним из приоритетов должен стать экспорт качественной, экологически чистой продукции животноводства.

Кроме того, он сообщил, что в 2020 году объем транзитных железнодорожных перевозок вырос на 17 %. Главным фактором роста стали контейнерные перевозки. Глава государства поставил задачу сохранить и усилить железнодорожный потенциал Казахстана.

- В прошлом году перевезено почти 900 тысяч контейнеров, из которых на маршрут Китай - Европа - Китай приходится около 91%. Можно уверенно констатировать, что Казахстан действительно стал ключевым звеном в сухопутной транспортировке между Азией и Европой. Казахстан – важный и надежный партнер в реализации глобального проекта Китая «Пояс и путь». Мы намерены и далее развивать наше взаимовыгодное сотрудничество. Многие члены Совета, компании «General Electric», «Марубени», PWC, Всемирный банк, обратили внимание на вопрос повышения эффективности и качества транспортно-логистических услуг, особенно в части работы Международного центра приграничного сотрудничества. Это действительно «узкое горлышко», которое необходимо расширять. Я поручаю Правительству внедрить на границе, в частности речь идет о Хоргосе, сквозной трекинг движения контейнеров с отображением фактического местоположения, времени в пути, причины задержек. Информационная система должна функционировать во всех создаваемых центрах свободной торговли с Узбекистаном, Кыргызстаном и другими соседями. Транспортные коммуникации в настоящее время являются приоритетом в политике Правительства, - заявил Президент.

Выступая перед членами Совета, Глава государства обратил внимание на прорыв компании Kaspi.kz, которая провела IPO на Лондонской фондовой бирже и стала самой дорогой публичной компанией в Казахстане. Говоря о значительном потенциале отечественного сектора финтехуслуг, Президент призвал поддержать инициативу компании «KPMG» по запуску программы привлечения казахстанцев, имеющих опыт работы в ведущих международных технологических компаниях. Кроме того, Национальному банку, Агентству по финрегулированию и МФЦА поручено изучить предложения «Дойче Банка» и внести конкретные предложения по расширению рынка «зеленых инвестиций» в Казахстане.

В сфере экспорта медицинских услуг Правительством будут рассмотрены предложения «General Electric» по развитию персонализированной медицины и въездного медицинского туризма.

- Казахстан - одна из немногих стран, которая благодаря своему научному потенциалу смогла создать и выпустить собственную вакцину от коронавируса QazVac. Буквально на прошлой неделе я провел встречу с Генеральным директором Всемирной организации здравоохранения. ВОЗ рассмотрит включение QazVac в список медикаментов, рекомендованных для использования в чрезвычайных ситуациях. Хочу отметить, что мы готовы наращивать производство вакцины и наладить ее экспорт за рубеж, - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Иностранные инвесторы в своих выступлениях отметили важность и актуальность выбранной тематики и поделились рекомендациями по развитию несырьевого экспорта и повышению инвестиционной привлекательности Казахстана.

Президент ответил на предложения, высказанные участниками заседания по дальнейшей реформе налоговой системы Казахстана.

- Я поручил Правительству очень серьезно заняться данным вопросом. Здесь противоречия не должны существовать. Мы должны выстроить целостную систему налогообложения, внимательно отслеживать мировые тенденции и практики передовых стран, - подчеркнул Глава государства.

Касым-Жомарт Токаев сообщил, что предложения членов Совета по внедрению зеленых безотходных технологий резонируют с его поручениями о необходимости их широкого применения в Казахстане.

- Я принял во внимание предложение компании «Ernst&Young» по производству водорода. Действительно, это «топливо будущего», и Казахстан как энергетическая держава должен освоить технологии его получения, использования и экспорта. Эта работа уже начата, я внимательно за ней наблюдаю и буду продолжать делать это в будущем. Поручаю министерству энергетики и национальной компании «Казмунайгаз» определить водородную энергетику в качестве одного из приоритетов деятельности создаваемого Центра компетенций в новых технологиях, - отметил Глава государства.

В завершение Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что Казахстан продолжит активную работу по привлечению инвестиций. В данном направлении будут созданы максимально выгодные и удобные условия именно для производителей и экспортеров высокотехнологичных товаров и услуг.

В ходе заседания также выступили Президент Европейского банка реконструкции и развития Одиль Рено-Бассо, заместитель Премьер-министра - министр иностранных дел Мухтар Тлеуберди, министр торговли и интеграции Бахыт Султанов, председатель правления Ассоциации «Казахстанский Совет иностранных инвесторов» Ерлан Досымбеков, вице-президент Азиатского банка развития Ашок Лаваса, управляющий партнер по вопросам предоставления услуг клиентам глобальной организации «EY» Энди Болдуин, член глобального исполнительного комитета «Бейкер Макензи», заместитель председателя «Бейкер Макензи Интернэшнл» Констанц Ульмер-Айлфорт, президент и главный исполнительный директор корпорации «Камеко» Тим Гитцель, главный исполнительный директор регионального управления по Северной и Восточной Европе «Дойче Банка» Йорг Бонгартц, председатель правления Евразийского банка развития Николай Подгузов, председатель совета директоров «ERG» Александр Машкевич, вице-президент «Дженерал Электрик», президент и главный исполнительный директор «Дженерал Электрик» в России и СНГ Рональд Джеймс Поллетт, президент ПАО «Лукойл» Вагит Алекперов, вице-председатель «Marubeni Corporation», член совета директоров Ичиро Такахара, партнер, главный исполнительный директор «PWC» в странах Центральной и Восточной Европы Ник Кош, вице-президент Всемирного банка по региону Европы и Центральной Азии Анна Бьерде, главный операционный директор, заместитель председателя правления «KPMG» в СНГ Шон Майкл Тирнан.



















