Глава государства принял участие в 28-м заседании Берлинского Евразийского клуба

БЕРЛИН. КАЗИНФОРМ - Касым-Жомарт Токаев в своем выступлении перед участниками заседания отметил, что созданный по инициативе Первого Президента Нурсултана Назарбаева Берлинский Евразийский клуб доказал свою значимость. Об этом передаёт МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Главы государства.

«Эта диалоговая площадка открывает замечательные возможности для обсуждения широкого спектра социально-политических и экономических вопросов, которые касаются казахстанско-германских и казахстанско-европейских отношений. Это первый подобный проект нашей страны в Европе. Мы считаем, что в условиях глобальной нестабильности роль такого института будет только возрастать», - сказал Глава государства.





По его мнению, за последние три года геополитическая, геоэкономическая ситуация в мире претерпела значительные изменения. Санкции и торговые ограничения все больше замещают традиционные дипломатические инструменты.

«Мировая экономика сталкивается с такими хроническими заболеваниями, как диспропорции в развитии стран и регионов, технологическое неравенство, уязвимость финансовой системы. В этих сложных условиях внешнеэкономическая и торговая политика нашей страны прозрачна, прагматична и проста - Казахстан остается открытым для взаимовыгодного сотрудничества с различными объединениями, странами и компаниями», - заявил Касым-Жомарт Токаев.









Говоря о приоритетах внешнеполитического курса Казахстана, Президент подчеркнул, что отношения с Европейским Союзом имеют для нас первостепенное значение.

«Мы уделяем большое внимание тому, что происходит в Европе, ведем постоянный конструктивный диалог с европейскими лидерами. Казахстан продолжит поддерживать новые подходы ЕС в отношении региона Центральной Азии. Очевидно, что в нашем взаимодействии с Европой в силу многих причин особое место занимают экономические, исторические, культурные отношения с Германией», - убежден Глава государства.

Касым-Жомарт Токаев представил участникам форума растущий инвестиционный потенциал Казахстана.

«Наша тесная интеграция с соседями обеспечивает удобный доступ к соседним рынкам. Более 500 миллионов человек проживает сегодня в непосредственной близости от наших границ. В рамках Евразийского экономического союза мы хотим извлечь пользу от четырех свобод – движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы. Мы продолжим тесное сотрудничество с нашими ближайшими соседями в Центральной Азии. Поэтому германские компании, которые уже присутствуют в Казахстане, получат возможность выйти на новые для них рынки», – отметил Президент.

Правительство, по его словам, готово поддержать привлечение немецких инвестиций в сельское хозяйство, высокие технологии и цифровые услуги.





«Мы приняли специальную государственную программу «Цифровой Казахстан». В разработке этой стратегической программы принимал участие Институт Фраунгофера из Германии. Для того чтобы поддержать стартапы со всего нашего региона, мы организовали Astana Hub и IT-университет. Мы надеемся, что через 3 года у нас сформируется пул талантов в сфере информационных технологий. В целом, мы готовы к сотрудничеству в сфере цифровизации как на уровне правительственных структур, так и на уровне отдельных компаний», - сообщил Глава государства.

Касым-Жомарт Токаев вновь акцентирован внимание на том, что Германия является стратегическим партнером Казахстана, поэтому страна готова обеспечить соответствующее отношение к немецкому бизнесу.





«Мы готовы дать вам максимум действующих преференций, включая режим освобождения от налогов в специальных экономических зонах, предоставление инфраструктуры и т.д. Я поставил перед «Казахинвестом» и Казахстанским фондом прямых инвестиций задачу открыть специальные офисы, которые будут сотрудничать с германскими инвесторами», - сказал Президент.

Содействие германскому бизнесу в реализации проектов также будут оказывать холдинг «Байтерек» и Банк развития Казахстана.

«Эти меры являются новыми для нашей системы. Ранее мы не предоставляли подобных условий ни одной другой стране. Я искренне надеюсь, что при верном подходе и отношении Правительство и инвесторы сделают их действительно эффективно работающими», - отметил Касым-Жомарт Токаев.

В мероприятии, которое прошло в берлинском конгресс-центре AXICA, приняли участие высокопоставленные сотрудники Правительства ФРГ, эксперты, журналисты и более 250 представителей германского бизнеса.







