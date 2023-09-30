РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    18:08, 29 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Глава государства принял старшего вице-президента компании Linde GmbH

    Глава государства принял старшего вице-президента компании Linde GmbH
    Фото: пресс-служба Акорды.

    Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял старшего вице-президента компании Linde GmbH Оливера Пфанна, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    В ходе беседы со старшим вице-президентом компании Linde GmbH по Ближнему Востоку, Европе и Африке Оливером Пфанном были обсуждены вопросы сотрудничества в области газовой и инженерной технологии.

    Глава государства приветствовал подписание Меморандума о сотрудничестве и взаимопонимании между АО «НК «КазМунайГаз» и Linde GmbH, который предусматривает реализацию существующих и будущих нефтегазохимических проектов в нашей стране.

    В соответствии с ранее достигнутыми договоренностями Linde на базе собственной технологии осуществляет разработку расширенного базового проектирования для установок крекинга этана и разделения воздуха (азот, технический воздух), применяемых в производстве полиэтилена.

    Президенту также рассказали о заинтересованности компании выступить соинвестором в проекте по производству карбамида мощностью 1,3 млн тонн в год.

    Касым-Жомарт Токаев отметил, что данное производство имеет большое значение не только для развития нефтехимической промышленности, но и для сельского хозяйства, особенно при выращивании риса и зерновых культур.

    Оливер Пфанн подчеркнул перспективность регионального рынка и отметил готовность компании Linde к долгосрочному и продуктивному сотрудничеству в реализации инновационных и устойчивых решений на нефтехимических и газохимических производствах Казахстана.

    Linde GmbH — ведущая мировая компания в области машиностроения, а также проектирования и производства промышленных газов. Годовой оборот компании в 2022 году составил 33,36 млрд евро. В компании по всему миру работают более 60 тысяч сотрудников.

    Теги:
    Президент Германия
    Ринат Дусумов
    Автор
    Ринат Дусумов
    Сейчас читают
    Сегодня, 17:16
    Касым-Жомарт Токаев: Казахстан - за расширение связей со странами Африки
    Сегодня, 17:11
    В Павлодаре роботы помогают детям с аутизмом меньше бояться врачей и больниц
    Сегодня, 17:05
    Казахстанская федерация бокса предъявила претензии МОК по бою Шымбергенова
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!