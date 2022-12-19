Глава государства принял руководителей Halyk Bank

19 Декабря 2022, 18:27

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Президент Касым-Жомарт Токаев провел встречу с представителями финансовой группы Halyk Александром Павловым и Умут Шаяхметовой. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Глава государства заслушал информацию о текущей деятельности банка, перспективах развития, а также выслушал предложения по поддержке отечественного бизнеса, использованию потенциала группы в расширении экономических и деловых связей Казахстана за рубежом. Особое внимание было уделено участию банка в кредитовании реального сектора экономики, взаимодействию с государственными органами по разработке и внедрению цифровых услуг, а также реализации социальных проектов.Касым-Жомарт Токаев положительно оценил деятельность группы, а также отметил актуальность и стратегическую значимость поддержки бизнеса и стимулирования финансирования казахстанской экономики.

Фото: akorda.kz