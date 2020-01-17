+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -4 °С
Алматы: -7 °С
USD 377.75 EUR 421.27
RUB 6.13 CNY 54.91
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Глава государства принял Розу Муканову и Ахана Бижанова

17 Января 2020 13:10
Поделиться:
Глава государства принял Розу Муканову и Ахана Бижанова

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел ряд встреч, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Новости по теме

Касым-Жомарт Токаев принял исполнительного секретаря ГРЕКО Джанлуку Эспозито
Работа по Президентскому кадровому резерву будет продолжена – Касым-Жомарт Токаев Глава государства призвал бизнесменов активно включаться в социальное обеспечение Наша молодежь должна быть готова к новому этапу развития государства – Президент РК

В резиденции «Акорда» Глава государства принял известного драматурга Розу Муканову и директора Института философии, политологии и религиоведения Ахана Бижанова.

Роза Муканова рассказала Президенту о деятельности Казахского национального университета искусств по подготовке молодых специалистов. В ходе беседы также обсуждались актуальные вопросы развития отечественной драматургии и театрального искусства.

Ахан Бижанов проинформировал Президента о деятельности Института философии, политологии и религиоведения, а также поделился своим видением текущего состояния и перспектив развития казахстанской науки, идеологии и культуры.

Собеседники также обменялись мнениями о подготовке к предстоящим юбилейным мероприятиям, посвященным 1150-летию Аль-Фараби и 175-летию Абая Кунанбайулы.

Касым-Жомарт Токаев отметил важность обращения к научному и духовному наследию Аль-Фараби и Абая Кунанбайулы в контексте процессов социально-политической модернизации Казахстана, а также при формировании ценностных ориентиров подрастающего поколения.


Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Президент Казахстана, Культура, Акорда,
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Багдат Хасенова
Багдат Хасенова
954-047
rusred@inform.kz

Архив