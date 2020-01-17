Глава государства принял Розу Муканову и Ахана Бижанова

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел ряд встреч, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

В резиденции «Акорда» Глава государства принял известного драматурга Розу Муканову и директора Института философии, политологии и религиоведения Ахана Бижанова.

Роза Муканова рассказала Президенту о деятельности Казахского национального университета искусств по подготовке молодых специалистов. В ходе беседы также обсуждались актуальные вопросы развития отечественной драматургии и театрального искусства.

Ахан Бижанов проинформировал Президента о деятельности Института философии, политологии и религиоведения, а также поделился своим видением текущего состояния и перспектив развития казахстанской науки, идеологии и культуры.

Собеседники также обменялись мнениями о подготовке к предстоящим юбилейным мероприятиям, посвященным 1150-летию Аль-Фараби и 175-летию Абая Кунанбайулы.

Касым-Жомарт Токаев отметил важность обращения к научному и духовному наследию Аль-Фараби и Абая Кунанбайулы в контексте процессов социально-политической модернизации Казахстана, а также при формировании ценностных ориентиров подрастающего поколения.