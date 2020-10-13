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Глава государства принял ректора ЕНУ им. Л.Н. Гумилева

Редактор:  
Ринат Дусумов
13 Октября 2020, 17:27
Глава государства принял ректора ЕНУ им. Л.Н. Гумилева

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент принял ректора Евразийского национального университета имени Л.Н. Гумилева Ерлана Сыдыкова, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Глава государства был проинформирован о текущей деятельности Евразийского национального университета имени Л.Н. Гумилева и планах по реализации Стратегии развития учебного заведения на 2020-2025 годы.

Положительно оценив результаты работы ЕНУ, Касым-Жомарт Токаев акцентировал внимание на необходимости укрепления его международного статуса в качестве лидирующего вуза в регионе.

Главе государства также рассказали об открытии Академии Абая на базе университета. Президент подчеркнул важность работы по популяризации наследия Абая Кунанбайулы за рубежом в качестве бренда.

В завершение встречи Касым-Жомарт Токаев дал Ерлану Сыдыкову ряд поручений, в том числе по строительству на базе Евразийского национального университета учебно-лабораторного комплекса.


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