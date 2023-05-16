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Глава государства принял призеров чемпионата мира по боксу

Редактор:  
Ринат Дусумов
16 Мая 2023, 17:30
Глава государства принял призеров чемпионата мира по боксу Фото: akorda.kz

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Президент Касым-Жомарт Токаев принял победителей чемпионата мира по боксу в Ташкенте Санжара Ташкенбая, Махмуда Сабырхана, Асланбека Шымбергенова, Нурбека Оралбая, серебряного призера Дулата Бекбауова, а также членов и тренеров сборной Казахстана по боксу. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Глава государства поздравил спортсменов с яркой победой на прошедшем мировом первенстве, которая стала значимым событием для всей страны.

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«Вы завоевали четыре золотые и одну серебряную медаль на мировом первенстве – это замечательное достижение. Наши казахские батыры стали чемпионами мира и прославили страну. Пользуясь случаем, выражаю благодарность всем болельщикам, чьи голоса были слышны на трибунах в Ташкенте. Такая искренняя поддержка, несомненно, придала нашим спортсменам особую силу. Не будет преувеличением сказать, что за поединками внимательно следила вся страна. Я также с большим интересом посмотрел финальные бои. Наши ребята отдали все силы для того, чтобы достойно защитить честь страны. Взметнувшийся ввысь флаг и звуки нашего гимна воодушевили весь народ. В этом и заключается величие духа и патриотизм! Несомненно, прошлое воскресенье стал триумфальным для боксеров Казахстана. За океаном Жанибек Алимханулы с честью защитил свой титул. Его победа встала в один ряд с успехами боксеров в Ташкенте. Это действительно вдохновляющие события для всего казахского народа», –заявил Президент.

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Глава государства отметил подъем в развитии отечественного спорта.

«Шахматистка Бибисара Асаубаева стала чемпионкой мира по блицу. Теннисистка Елена Рыбакина несколько раз подряд достигала высот на самых престижных мировых турнирах. Наши борцы, в том числе и наши девушки, завоевали 7 золотых медалей на чемпионате Азии. Нургиса Адилетулы стал чемпионом Азии по тяжелой атлетике. Казахстанские футболисты и хоккеисты также показывают хорошие результаты. Безусловно, в спорте есть победы и поражения. Вместе с тем наши спортсмены добились больших высот. Всем известно, что немалый вклад в это дело внесли тренеры и другие специалисты в спорте. Выражаю всем искреннюю признательность», – сказал Касым-Жомарт Токаев.

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Президент подчеркнул, что в стране уделяется особое внимание развитию спорта, создаются условия для того, чтобы молодежь занималась спортом.

В завершение Глава государства пожелал спортсменам успехов и выразил уверенность в том, что они достойно защитят честь страны на предстоящих соревнованиях. Затем руководству Казахстанской федерации бокса, спортсменам и тренерам были вручены благодарственные письма и почетные грамоты Президента Республики Казахстан.

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