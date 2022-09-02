РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    15:07, 02 Сентябрь 2022 | GMT +6

    Глава государства принял президента Тюркской академии

    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства принял президента Тюркской академии Дархана Кыдырали. Касым-Жомарт Токаев был ознакомлен с результатами археологической экспедиции ученых академии в долину Номгон Архангайского аймака Монголии. Здесь исследователям удалось открыть уникальный комплекс и надписи, посвященные Кутлуг Эльтерис кагану, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.

    По словам Дархана Кыдырали, найденные надписи позволили установить наиболее ранние свидетельства вклада тюрков в историю и человеческую цивилизацию. В ритуальном комплексе, построенном в период правления Кутлуг кагана, также были открыты другие артефакты и символы.

    Наряду с этим в ходе беседы были рассмотрены вопросы деятельности Академии, в том числе касающиеся издания учебников.

    Дархан Кыдырали сообщил о завершении его деятельности во главе Тюркской академии.

    Президент высоко оценил деятельность Тюркской академии, особо отметив результаты научно-исследовательской экспедиции в Монголию.



    Фото: akorda.kz




    Теги:
    Тюркский мир Президент Казахстана Главная для mail.ru Президент
    Сейчас читают
    03:00, 01 Октябрь 2023
    Банды Швеции: страну захлестнула волна убийств
    02:22, 01 Октябрь 2023
    Неблагоприятные метеоусловия будут в пяти городах Казахстана
    01:57, 01 Октябрь 2023
    Ремонт котельных завершают в Семее
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!