НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства принял президента Тюркской академии Дархана Кыдырали. Касым-Жомарт Токаев был ознакомлен с результатами археологической экспедиции ученых академии в долину Номгон Архангайского аймака Монголии. Здесь исследователям удалось открыть уникальный комплекс и надписи, посвященные Кутлуг Эльтерис кагану, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.

По словам Дархана Кыдырали, найденные надписи позволили установить наиболее ранние свидетельства вклада тюрков в историю и человеческую цивилизацию. В ритуальном комплексе, построенном в период правления Кутлуг кагана, также были открыты другие артефакты и символы.

Наряду с этим в ходе беседы были рассмотрены вопросы деятельности Академии, в том числе касающиеся издания учебников.

Дархан Кыдырали сообщил о завершении его деятельности во главе Тюркской академии.

Президент высоко оценил деятельность Тюркской академии, особо отметив результаты научно-исследовательской экспедиции в Монголию.





Фото: akorda.kz











