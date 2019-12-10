Глава государства принял президента нефтяной компании «ЛУКОЙЛ»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял президента нефтяной компании «ЛУКОЙЛ» Вагита Алекперова, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Касым-Жомарту Токаеву был представлен отчет о деятельности нефтяной компании в Казахстане в 2019 году. Вагит Алекперов рассказал о текущем состоянии и перспективах реализации морских проектов «Женис» и «I-P-2».

Российский бизнесмен проинформировал Президента о первых результатах работы завода смазочных материалов «ЛУКОЙЛ» в Алматинской области, открытого в сентябре текущего года.

Глава государства выразил признательность Вагиту Алекперову за строительство этого предприятия.





«Это очень серьезный вклад вашей компании в экономику нашей страны. Конечно же, подобного рода инвестиции будут всячески приветствоваться», – отметил Касым-Жомарт Токаев.

В свою очередь, Вагит Алекперов отметил, что запуск производства стал объектом гордости для компании. По его словам, предприятие будет выпускать около 700 видов продукции и в течение полутора месяцев сможет выйти на проектную мощность.



