Глава государства принял президента нефтяной компании «ЛУКОЙЛ»
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял президента нефтяной компании «ЛУКОЙЛ» Вагита Алекперова, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.
Касым-Жомарту Токаеву был представлен отчет о деятельности нефтяной компании в Казахстане в 2019 году. Вагит Алекперов рассказал о текущем состоянии и перспективах реализации морских проектов «Женис» и «I-P-2».
Российский бизнесмен проинформировал Президента о первых результатах работы завода смазочных материалов «ЛУКОЙЛ» в Алматинской области, открытого в сентябре текущего года.
Глава государства выразил признательность Вагиту Алекперову за строительство этого предприятия.
«Это очень серьезный вклад вашей компании в экономику нашей страны. Конечно же, подобного рода инвестиции будут всячески приветствоваться», – отметил Касым-Жомарт Токаев.
В свою очередь, Вагит Алекперов отметил, что запуск производства стал объектом гордости для компании. По его словам, предприятие будет выпускать около 700 видов продукции и в течение полутора месяцев сможет выйти на проектную мощность.
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