Глава государства принял президента ФИДЕ Аркадия Дворковича

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Глава государства принял президента Международной федерации шахмат Аркадия Дворковича. Открывая беседу, Касым-Жомарт Токаев поздравил Аркадия Дворковича с недавним переизбранием на пост президента ФИДЕ, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

В ходе встречи Глава государства был проинформирован о проведении первого этапа женской серии Гран-при ФИДЕ, который собрал 12 сильнейших шахматисток мира в Астане. Касым-Жомарт Токаев отметил, что мероприятия такого уровня вносят существенный вклад в развитие шахматного спорта в нашей стране.

– В Казахстане шахматы пользуются огромной популярностью, особенно среди детей и молодежи. У нас действует свыше 7 тысяч секций, но мы должны увеличить это количество как минимум в два раза. Сейчас шахматами занимаются более 200 тысяч человек. Казахстанские шахматисты успешно выступают на международных соревнованиях. Мы уделяем большое внимание шахматам. Разработана Дорожная карта развития шахмат, планируется запуск масштабного проекта «Шахматы в школе», – сказал Глава государства.

В свою очередь Аркадий Дворкович выразил признательность Касым-Жомарту Токаеву за личную поддержку и популяризацию шахмат в Казахстане, а также заявил о готовности ФИДЕ поделиться успешным международным опытом внедрения шахмат в школьную программу.

Участники встречи обменялись мнениями по вопросам долгосрочного сотрудничества Казахстана и ФИДЕ и обсудили перспективы проведения в нашей стране крупных международных турниров.









Фото: akorda.kz















