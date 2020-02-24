Глава государства принял президента авиакомпании «Air Astana»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял президента авиакомпании «Air Astana» Питера Фостера, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

В ходе встречи Питер Фостер проинформировал Касым-Жомарта Токаева о текущем состоянии и планах дальнейшего развития национального авиаперевозчика, в том числе о наращивании объема внутренних пассажирских авиаперевозок, открытии новых зарубежных направлений и мерах по снижению стоимости авиабилетов.

По словам Питера Фостера, с запуском дочерней авиакомпании – лоукостера «Fly Arystan» – Казахстан вошел в число стран с наиболее быстро развивающимся рынком внутренних авиаперевозок в мире.

Кроме того, руководитель компании сообщил Президенту Казахстана об обновлении воздушного парка, в частности о замене «Boeing-757» на дальнемагистральные «Airbus А321», а также о планах по приобретению «Boeing-787» до 2023 году.

Глава государства отметил важность дальнейшего развития режима «открытого неба» и открытия новых зарубежных маршрутов, в частности, в Сингапур, Нью-Йорк и другие крупные города мира.

Касым-Жомарт Токаев также акцентировал внимание на необходимости активизировать работу по формированию доступных цен на авиабилеты для граждан нашей страны.