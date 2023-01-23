Глава государства принял президента Air Astana Питера Фостера

23 Января 2023, 15:22

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Касым-Жомарт Токаев был проинформирован об операционных и финансовых показателях авиакомпании Air Astana за 2022 год, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Президенту было доложено о планах компании на 2023-2027 годы. Air Astana планирует дальнейшее расширение авиапарка самолетами нового поколения семейства Airbus A320 и Boeing 787 Dreamliner, поставка которых запланирована на 2025 год.

Питер Фостер также рассказал о перспективах работы подразделения компании – лоукостера FlyArystan, а также о подготовке к IPO в 2024 году.

Президент положительно оценил деятельность Air Astana и поддержал стратегию развития компании по увеличению количества самолетов и расширению географии полетов.

Также в ходе встречи была обсуждена ценовая политика авиакомпании по стимулированию роста пассажиропотока.

Фото: akorda.kz