Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Президент

Глава государства принял президента Air Astana Питера Фостера

23 Января 2023, 15:22
Глава государства принял президента Air Astana Питера Фостера

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Касым-Жомарт Токаев был проинформирован об операционных и финансовых показателях авиакомпании Air Astana за 2022 год, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Президенту было доложено о планах компании на 2023-2027 годы. Air Astana планирует дальнейшее расширение авиапарка самолетами нового поколения семейства Airbus A320 и Boeing 787 Dreamliner, поставка которых запланирована на 2025 год.

Питер Фостер также рассказал о перспективах работы подразделения компании – лоукостера FlyArystan, а также о подготовке к IPO в 2024 году.

Президент положительно оценил деятельность Air Astana и поддержал стратегию развития компании по увеличению количества самолетов и расширению географии полетов.

Также в ходе встречи была обсуждена ценовая политика авиакомпании по стимулированию роста пассажиропотока.


Фото: akorda.kz

Новости по теме
Президент поздравил казахстанских спортсменов с успешным выступлением на Универсиаде
Завершился рабочий визит Главы государства в Костанайскую область
Нам нужно развивать моногорода - Касым-Жомарт Токаев
Теги:
Читайте также
Какие возможности открывает для казахстанцев политическая повестка 2023 года
Президент поздравил казахстанских спортсменов с успешным выступлением на Универсиаде
Завершился рабочий визит Главы государства в Костанайскую область
Президент запустил мелкоузловое производство автомобилей Kia в Костанае
Касым-Жомарт Токаев ознакомился с работой семейно-досугового центра для детей в Лисаковске
Глава государства посетил теплоцентр в Лисаковске
Глава государства ознакомился с работой Соколовского карьера
Глава государства посетил птицефабрику в Рудном
Новости партнеров
Популярное
1 Жасмин Кизатова  вышла в финал ЧА-2023 до 22 лет по боксу
2 Казахстан получил второго финалиста ЧА-2023 до 22 лет по боксу
3 Новые методы в лечении паховых грыж внедряют карагандинские хирурги
4 Казахстанцы завоевали 11 медалей на Универсиаде-2023
5 Центр творчества Асанали Ашимова появится в Таразе

Лента новостей