18:53, 02 Август 2021 | GMT +6
Глава государства принял Премьер-Министра и председателя правления АО «Самрук-Қазына»
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял Премьер-Министра Аскара Мамина и председателя правления АО «Самрук-Қазына» Алмасадама Саткалиева. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.
Президент Казахстана был проинформирован о реализации новых значимых инвестиционных проектов, направленных на повышение качества жизни и мобильности населения Казахстана, улучшение экологической обстановки, создание новых рабочих мест.
В частности, представленные проекты предполагают решение ключевых вопросов в области водообеспечения западных регионов Казахстана, газоснабжения, строительства объектов энергетики, в том числе Алматинского энергоузла, а также развития транзитно-транспортного потенциала страны.
По итогам встречи были даны поручения, касающиеся осуществления данных инфраструктурных проектов.