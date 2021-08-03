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    18:53, 02 Август 2021 | GMT +6

    Глава государства принял Премьер-Министра и председателя правления АО «Самрук-Қазына»

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял Премьер-Министра Аскара Мамина и председателя правления АО «Самрук-Қазына» Алмасадама Саткалиева. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Президент Казахстана был проинформирован о реализации новых значимых инвестиционных проектов, направленных на повышение качества жизни и мобильности населения Казахстана, улучшение экологической обстановки, создание новых рабочих мест.

    В частности, представленные проекты предполагают решение ключевых вопросов в области водообеспечения западных регионов Казахстана, газоснабжения, строительства объектов энергетики, в том числе Алматинского энергоузла, а также развития транзитно-транспортного потенциала страны.

    По итогам встречи были даны поручения, касающиеся осуществления данных инфраструктурных проектов.


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