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Глава государства принял председателя Высшей аудиторской палаты Наталью Годунову

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
6 Марта 2023, 13:12
Глава государства принял председателя Высшей аудиторской палаты Наталью Годунову Фото: akorda.kz

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В ходе встречи Президент заслушал отчет о работе Высшей аудиторской палаты за 2022 год, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Всего за отчетный период проведено 20 аудиторских мероприятий на 124 объектах с охватом 5 трлн тенге бюджетных средств.

Наталья Годунова также проинформировала Касым-Жомарта Токаева о запланированных аудиторских и экспертно-аналитических мероприятиях высшего органа аудита в текущем году.

В их числе аудиты в теплоэнергетическом комплексе, а также в министерствах индустрии и инфраструктурного развития, экологии и природных ресурсов, труда и социальной защиты населения и другие.

По итогам встречи Президент дал ряд конкретных поручений по дальнейшей трансформации Высшей аудиторской палаты и развитию системы государственного аудита.


Президент Казахстана   Акорда   Токаев Касым-Жомарт   Высшая аудиторская палата РК  
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