Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Президент

Глава государства принял председателя Высшего судебного совета Дениса Шиппа

30 Января 2023, 14:32
Глава государства принял председателя Высшего судебного совета Дениса Шиппа

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Президент РК принял председателя Высшего судебного совета Дениса Шиппа. Касым-Жомарт Токаев был проинформирован об итогах деятельности Высшего судебного совета за 2022 год, состоянии судейского корпуса страны и реализации его поручений, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Председатель Высшего судебного совета сообщил, что благодаря принятым мерам по обновлению судейского корпуса число лиц, рекомендованных к назначению судьями в прошлом году, превысило число судей, покинувших судебную систему.

Во исполнение поручения Касым-Жомарта Токаева по привлечению в судебную систему узких специалистов впервые был проведен конкурс для юристов в отдельных отраслях права, которые сразу могут стать судьями областного суда, минуя районный уровень.

Кроме того, Президенту было доложено о планах по институциональному укреплению Совета и передаче в его компетенцию всех кадровых вопросов судов, а также по совершенствованию института дисциплинарной ответственности судей. Наряду с этим будет продолжена работа по совершенствованию отбора судей, обеспечению его прозрачности и эффективности.

В завершение встречи Глава государства дал ряд поручений и отметил необходимость качественной реализации реформ в судебной системе.


Фото: akorda.kz

Новости по теме
Петр Павел стал новым президентом Чехии
Дональд Трамп начал президентскую кампанию
Пять лет лишения свободы присудили организатору финпирамиды в Акмолинской области
Теги:
Читайте также
Пять лет лишения свободы присудили организатору финпирамиды в Акмолинской области
Выборы-2023: обзор мнений за неделю
Президент Казахстана принял председателя правления «Қазақстан темір жолы» Нурлана Сауранбаева
В Актобе в суд передано дело в отношении директора школы, напавшего с ножом на жену и ребенка
Минюст РК выработал подходы по совершенствованию административного судопроизводства
Госорганы стали чаще проигрывать судебные споры с гражданами и юридическими лицами – Минюст РК
Касым-Жомарт Токаев дал ряд поручений по развитию Астаны Женису Касымбеку
В Акмолинской области за хищение 1,3 млрд тенге осужден руководитель отдела ЖКХ
Новости партнеров
Популярное
1 Десятилетнюю проблему карагандинского предпринимателя помогли решить сотрудники Антикора
2 Ребенок утонул в бассейне Шымкента
3 Ситуация на ТЭЦ в Экибастузе: Асаин Байханов собрал оперштаб и устроил проверку
4 Около 8 млрд тенге незаконно выплатил подрядчику акимат Петропавловска
5 Как обучают саперов в казахстанской армии

Лента новостей