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Глава государства принял председателя Верховного суда

Редактор:  
Ринат Дусумов
5 Июня 2023, 16:39
Глава государства принял председателя Верховного суда Фото: akorda.kz

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Президент Касым-Жомарт Токаев принял председателя Верховного суда Асламбека Мергалиева, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Касым-Жомарт Токаев был ознакомлен с ходом модернизации судебной системы в стране.

Председатель Верховного суда рассказал о реализации задач по обеспечению независимости судов и судей, укреплению судейского корпуса высококвалифицированными юристами, а также усилению гарантий прав граждан и бизнеса в судебном процессе.

Президент был проинформирован о принятии мер, направленных на укрепление аналитического обеспечения судебной деятельности, повышение ответственности председателей областных судов.

Глава государства акцентировал внимание на важности качественной реализации проводимых в судебной системе реформ и продолжении работы по повышению доверия общества к судам, а также усилению защиты прав граждан.


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