Глава государства принял председателя ЦИК Нурлана Абдирова

Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял председателя Центральной избирательной комиссии Нурлана Абдирова, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.

Президент был проинформирован о ходе подготовки и организации республиканского референдума с учетом обновленного законодательства.

Касым-Жомарту Токаеву были представлены ключевые аспекты реализации стратегии развития Центральной избирательной комиссии.

Пo итогам встречи Президент дал ряд конкретных поручений.