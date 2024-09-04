13:04, 04 Сентябрь 2024 | GMT +6
Глава государства принял председателя ЦИК Нурлана Абдирова
Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял председателя Центральной избирательной комиссии Нурлана Абдирова, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.
Президент был проинформирован о ходе подготовки и организации республиканского референдума с учетом обновленного законодательства.
Касым-Жомарту Токаеву были представлены ключевые аспекты реализации стратегии развития Центральной избирательной комиссии.
Пo итогам встречи Президент дал ряд конкретных поручений.