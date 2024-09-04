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    13:04, 04 Сентябрь 2024 | GMT +6

    Глава государства принял председателя ЦИК Нурлана Абдирова

    Президент Орталық сайлау комиссиясының төрағасы Нұрлан Әбдіровті қабылдады
    Фото: Akorda

    Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял председателя Центральной избирательной комиссии Нурлана Абдирова, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.

    Президент был проинформирован о ходе подготовки и организации республиканского референдума с учетом обновленного законодательства.

    Касым-Жомарту Токаеву были представлены ключевые аспекты реализации стратегии развития Центральной избирательной комиссии.

    Пo итогам встречи Президент дал ряд конкретных поручений.

    Теги:
    Акорда Президент ЦИК Касым-Жомарт Токаев
    Наталья Мосунова
    Автор
    Наталья Мосунова
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