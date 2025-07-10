Глава государства принял председателя Совета управляющих Национального банка Швейцарии
В ходе встречи Касым-Жомарта Токаева с Мартином Шлегелем были обсуждены вопросы дальнейшего развития сотрудничества Казахстана и Национального банка Швейцарии, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Акорды.
Касым-Жомарт Токаев высоко оценил оказываемую техническую поддержку швейцарских специалистов Национальному банку Казахстана в таких направлениях, как управление рисками и платежные системы.
В свою очередь Мартин Шлегель сообщил, что намерен наладить структурированный диалог и расширить взаимодействие между национальными банками Казахстана и Швейцарии в сферах денежно-кредитной политики и цифровых финансов.
Собеседники также рассмотрели вопросы укрепления валютного рынка, меры по повышению доверия к национальным валютам и развитию цифровых активов.