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    12:05, 10 Июль 2025 | GMT +5

    Глава государства принял председателя Совета управляющих Национального банка Швейцарии

    В ходе встречи Касым-Жомарта Токаева с Мартином Шлегелем были обсуждены вопросы дальнейшего развития сотрудничества Казахстана и Национального банка Швейцарии, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Глава государства принял председателя Совета управляющих Национального банка Швейцарии
    Фото: Акорда

    Касым-Жомарт Токаев высоко оценил оказываемую техническую поддержку швейцарских специалистов Национальному банку Казахстана в таких направлениях, как управление рисками и платежные системы.

    Глава государства принял председателя Совета управляющих Национального банка Швейцарии
    Фото: Акорда

    В свою очередь Мартин Шлегель сообщил, что намерен наладить структурированный диалог и расширить взаимодействие между национальными банками Казахстана и Швейцарии в сферах денежно-кредитной политики и цифровых финансов.

    Собеседники также рассмотрели вопросы укрепления валютного рынка, меры по повышению доверия к национальным валютам и развитию цифровых активов.

    Теги:
    Акорда Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев Швейцария
    Динара Жусупбекова
    Динара Жусупбекова
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