Глава государства принял председателя совета директоров корпорации «CNPC»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства принял председателя совета директоров корпорации «CNPC» Ван Илиня, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Президент Казахстана высоко оценил поступательное развитие добрососедских казахстанско-китайских отношений, отметив вклад «CNPC» в социально-экономическое развитие страны.





«Компания «CNPC» присутствует как в нефтедобыче, так и в сферах переработки, транспортировки углеводородов. Проекты, которые осуществляет ваша корпорация, играют очень важную роль в экономике Казахстана», - отметил Касым-Жомарт Токаев.

Президент поставил перед руководством «CNPC» ряд задач, связанных с повышением заработной платы казахстанских работников, приведением уровня оплаты труда в соответствие с выплатами иностранным сотрудникам, а также увеличением доли казахстанского содержания в закупках товаров и услуг.

Ван Илинь поблагодарил Главу государства за оказываемую поддержку и выразил полное понимание поставленных перед компанией задач, направленных на дальнейшее развитие взаимовыгодного сотрудничества.