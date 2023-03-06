Глава государства принял председателя Сената Парламента Маулена Ашимбаева

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о законотворческой деятельности Сената. С момента начала исполнения Сенатом функций Парламента по принятию законов был одобрен и принят 21 закон, в том числе по вопросам разрешения трудовых споров, жилищно-коммунального хозяйства, цифровых активов, а также поправки в Налоговый кодекс, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.

Маулен Ашимбаев сообщил, что в настоящее время Сенат рассматривает важные законопроекты, подготовленные по поручению Главы государства. В частности, в предстоящий период планируется рассмотреть уточнение республиканского бюджета на 2023 год, Социальный кодекс, проекты законов по вопросам административной реформы, прав человека и предупреждения пыток, а также государственной службы.

Главе государства была представлена информация о работе, проводимой Палатой по реформированию судебной системы и совершенствованию процессуального законодательства. В рамках исполнения поручения Президента страны в Сенате создана рабочая группа, которая провела более 60 заседаний и собрала порядка 350 предложений. Результатом этой работы стала разработка двух законопроектов.

Президент также был ознакомлен с деятельностью, направленной на усиление региональной повестки в работе Сената и продвижением идей Съезда лидеров мировых и традиционных религий.

Главой государства отметил необходимость продолжения законодательной деятельности, направленной на дальнейшую поддержку реформ по комплексному социально-экономическому развитию страны.