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Глава государства принял председателя Сената Олий Мажлиса Узбекистана

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
19 Июня 2023, 19:05
Глава государства принял председателя Сената Олий Мажлиса Узбекистана Фото: akorda.kz

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Президент Казахстана принял председателя Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан Танзилу Нарбаеву. В ходе встречи собеседники обсудили актуальные вопросы казахско-узбекского сотрудничества в контексте развития межпарламентских связей и придания дополнительного импульса межгосударственным отношениям, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Приветствуя Танзилу Нарбаеву, Касым-Жомарт Токаев выразил признательность за поддержку и активное участие в важной инициативе – Диалоге женщин стран Центральной Азии, состоявшемся сегодня в Астане.

Глава нашего государства выразил уверенность в том, что итоги первого заседания этой площадки будут способствовать активизации внутрирегионального взаимодействия и позволят выработать долгосрочные решения в области обеспечения гендерного равенства и устойчивого развития в Центральной Азии.

Президент отметил, что визит председателя Сената является наглядным примером особого характера двустороннего сотрудничества и полностью соответствует уровню стратегического партнерства и союзничества между Казахстаном и Узбекистаном.

«Мы высоко оцениваем итоги моего государственного визита в Узбекистан в декабре прошлого года. 3 марта текущего года состоялась неофициальная встреча в Шымкенте, в ходе которого обсуждались наиболее актуальные вопросы взаимодействия между нашими странами. Отрадно, что ведется слаженная работа не только на правительственном уровне, но и активно развивается межпарламентская дипломатия. Поэтому, я приветствую проведение второго Межпарламентского форума в следующем году в Самарканде», – заявил Касым-Жомарт Токаев.

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В свою очередь Танзила Нарбаева поблагодарила за теплый прием и передала слова приветствия от Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева.

«Мы высоко оцениваем широкомасштабные реформы, которые осуществляются под Вашим руководством в Казахстане. Хочу поздравить Вас с успешным проведением крупных мероприятий, способствовавших политической модернизации всей системы Казахстана. Ваша страна идет в правильном пути и народ активно поддерживает реформы, которые Вы осуществляете. Мы видим и радуемся этому», – отметила председатель Сената.

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В завершение Глава государства высказал теплые слова приветствия и добрые пожелания в адрес лидера Узбекистана.


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